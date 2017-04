Gas Natural Fenosa anunta situatie exceptionala de maxima gravitate. 560 de localitati au ramas fara energie electrica.

Conform informatiei operative inregistrate de Centrul de operare al companiei, la ora 9.00 a zilei de astazi, vineri, 21 aprilie, in urma numeroaselor rupturi de conductor si a deteriorarii izolatoarelor, de asemenea a diferitor deranjamente si avarii din instalatii, au ramas partial sau in totalitate fara energie electrica 560 de localitati.

Cea mai complicata situatie este in raioanele de centru si sud ale tarii, precum Criuleni, Straseni, Orhei, Ialoveni, Cimislia, Leova, Hancesti, Cantemir, Causeni, Stefan Voda s.a. de asemenea, in suburbia capitalei.

In urma ninsorii, Gas Natural Fenosa desfasoara de urgenta toate actiunile necesare. In prezent toate echipele operative ale companiei si ale intreprinderilor colaboratoare efectueaza lucrari de reparatie a liniilor electrice aeriene deteriorate si de realimentare cu energie a localitatilor afectate.

In urma caderii masive a zapezii s-a inrautatit semnificativ si situatia privind circulatia rutiera, care se desfasoara cu mare dificultate.

In special in raioanele din partea de sud a tarii deplasarea transportului auto este imposibila, existand blocaje si portiuni mari de drumuri introienite.

Acest fapt influenteaza in sens negativ timpul deplasarilor echipelor mobile pe teren, afectand astfel in mod obiectiv durata de remediere a defectiunilor in retelele electrice. Pentru deblocarea accesului catre drumurile principale compania este in contact permanent cu Serviciul Situatii Exceptionale.