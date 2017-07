Gaseau case de lux, instalau acolo camere de supraveghere camuflate si cand nimeni nu era acasa dadeau spargerea. Un uncrainean si doi moldoveni, retinuti in flagrant - VIDEO

Hotii, ar fi furat din cel putin 10 case, bani, bijuterii din aur si arme, prejudiciul ajungand la 10 milioane de lei. In timpul unei spargeri, hotii ar fi gasit in casa unui colectionar, icoane vechi si obiecte de cult care ar fi foarte valoroase spun oamenii legii. In masinile si casa pe care cei trei o inchiriau a fost gasita o mare parte din lucrurile furate. Hotii risca pana la 12 ani de inchsoare.