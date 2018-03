Gata sa sara in gol! Cum a fost salvata o tanara de 27 de ani, din Balti, decisa sa-si puna capat zilelor: s-a lunecat

Potrivit politiei, totul s-a intamplat astazi in jurul orei 16:30. Un trecator a vazut tanara care incerca sa sara in gol de la etajul 10 al blocului in care locuia, pe o strada din orasul Balti, si a chemat imediat politia.

Oamenii legii au venit la fata locului si au convins-o sa renunte la acest gest, insa din neatentie, fata a lunecat si era cat pe ce sa cada. Din fericire, aceasta a fost tinuta de mana de catre un politist, care in acel moment se afla in apartamentul ei.

Tanara este din satul Corlateni, raionul Rascani, iar apartamentul din Balti il inchiria.

Motivul pentru care a recurs la acest gest nu este cunoscut.