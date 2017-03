Gazoductul Ungheni-Chisinau ar putea fi gata mai devreme decat era planificat. Europenii au decis sa acorde de 4 ori mai multi bani decat alocasera initial pentru acest proiect - VIDEO

Sorin GRINDEANU, PRIM-MINISTRU ROMANIA: „Speram ca termenele vor fi devansatae inainet de 2019.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Vom face tot posibilul sa fie pana la finele lui 2018. In scurt timp vom incepe constructia.”

In plus, au anuntat premierii, pentru constructia gazoductului Ungheni-Chisinau Comisia Europeana a decis sa-si majoreze contributia si sa aloce pentru proiect nu 10, ci 40 de milioane de euro grant. La aceeasi conferinta, premierul roman a anuntat ca tara noastra va primi si o donatie de 69 de autobuze scolare.

Cei doi oficiali au fost intrebati si cum vor evolua relatiile intre Chisinau si Bucuresti, acum ca presedinte a ajuns Igor Dodon, in contextul in care acesta a refuzat participarea unui contingent de militari moldoveni la exercitii in Romania, in cadrul NATO.

Sorin GRINDEANU, PRIM-MINISTRU ROMANIA: ”Interlocutorul nostru la chisinau este guvernul rm si orice intalnire de acest tip intareste relatiile intre romania si republica moldova.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Stiti pozitia lui Dodon si dragostea lui fata de NATO. RM e o tara parlamentara. Constitutia ii ofera m m putere de decizie guvernului si parlamentului, nimic absolut nu se va schimba, ele vor deveni tot m bune, chiar daca unor a nu le palce sa auda. ”

Dupa ce parlamentul de la Bucuresti a decis ca ziua de 27 martie Ziua Unirii Basarabiei cu Romania sa devina sarbatoare nationala, Pavel Filip a fost intrebat daca ar putea exista o deicizie similara in legislativul de la Chisinau. Premierul a evitat sa raspunda clar.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Proiectul nostru de tara este ca RM sa ajunga langa Romania in UE. azi am discutat foarte pragmatic pt ca apropierea noastra tine de proiecte concrete. Doua inimi gemene care bat in acelasi ritm, nu in zadar can ne-a fost m greu cei care ne-au ajutat au fost in Romania.”

Premierul roman a mai spus ca Romania isi doreste sa vina cu investitii in Republica Moldova, iar Pavel Filip a propus sa-i arate programul de privatizare a intreprinderilor de stat pentru urmatoarea perioada.