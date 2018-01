Gazul ar trebui sa se ieftineasca in medie cu 30 la suta, daca autoritatile ar tine cont de scaderea pretului la resursele energetice. Expertii cred ca guvernarea amana ieftinirea pentru ajunul parlamentarelor - VIDEO

Sergiu TOFILAT, ACTIVIST CIVIC: “In ultimii doi ani noi am platit in plus un miliard jumatate de lei si in fiecare luna platim in medie 85 de milioane de lei. Asta se acumuleaza si cu cat mai mult ANRE-ul va tergiversa aprobarea tarifului, cu atat mai mult va trebui sa il scada. Daca acum in ianuarie va trebui sa il reduca cu 30 de procente, daca il reduce in octombrie, in ajun de alegeri parlamentare, va fi de 40 de procente.”

Expertii sustin ca pretul resurselor energetice pe piata internationala a scazut de doua ori in ultimii ani.

Sergiu TOFILAT, ACTIVIST CIVIC: “Tariful de import al gazelor e mai mic decat cel inclus in tarif si atunci aceasta diferenta de tarif o achita consumatorul.”

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “1200 de lei la fiecare mia de metri cubi noua ne baga acum in tarif ANRE-ul fara niciun fel de emotie.”

Activistii dau de inteles ca ANRE-ul nu va avea de ales si oricum va ieftini gazul pentru consumatorii finali, doar ca amana aceasta reducere pana in ajunul parlamentarelor.

Sergiu TOFILAT, ACTIVIST CIVIC: “Ideea acestei tergiversari este ca Partidul Democrat sa isi faca campanie din buzunarul consumatorilor.”

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “Deci toata ieftinirea pe care ei o vor face in viitor noi deja am platit-o. Noi deja avem achitate peste un miliard de lei in plus la gaz.”

Purtatorul de cuvant al democratilor ne-a spus ca institutiile statului sunt independente si scenariul presupus de activisti nu ar avea logica. Economistul Veaceslav Ionita a gasit totusi inca o scuza pentru tarifele inca mari la gaze.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “Dupa ani de zile trebuia sa ne simtitm si noi fericiti, are loc deprecierea valutei care a avut loc in 2014 si ne mananca mai mult de jumatata din acest avantaj. El s-a ieftinit din pret de doua ori, dar valuta noastra s-a depreciat cu 40 la suta si atunci in realitate pretul nu s-a ieftinit atat de mult, dar oricum o ieftinire avem.”

Ultima oara tarifele la gazele naturale au fost modificate in 2016. Potrivit ANRE, consumatorii casnici achita 6 lei si 14 bani pentru un metru cub de gaz. Moldova cumpara gaz din Rusia in proportie de 100 de procente.