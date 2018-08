Gazul lichefiat s-a scumpit cu circa 2 % - Mold-street.com

Majorarea s-a produs ca urmare a cresterii preturilor la acest tip de conbustibil in regiune. De exemplu in ultimele doua saptamani pe piata din Ucraina, pretul gazului lichefiat (LPG) a crescut cu circa 4 %.

Totodata operatorii de pe piata sustin ca preturile ar mai putea creste in conditiile in care de regula in aceasta perioada creste cererea pentru acest tip de carburant.

