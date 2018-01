Gazul s-ar putea ieftini in curand cu 20 la suta. O spune Pavel Filip care ar fi avut o sedinta cu reprezentantii de la Moldova Gaz - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Exista premise de reducere de pana la 20 la suta. Imi doresc ca in termini proximi sa avem o decizie.”

Premierul crede ca exista toate premisele ca gazul sa se ieftineasca si este doar o chestiune de timp. Mai mult, pentru ca tarifele sunt fixate la inceput de an, Pavel Filip solicita sa fie luat in calcul acest lucru atunci cand vor fi aprobate.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Sa restituie banii de la 1 ianuarie sau sa obtina reducere.”

Premierul a adus in discutie acest subiect dupa ce anterior expertii economici au spus ca tarifele la gaze ar trebui reduse in medie cu 30 la suta, pentru ca resursele energetice s-au ieftinit pe piata international de doua ori in ultimii ani, iar leul s-a devalorizat considerabil.

Totodata, specialistii spuneau ca autoritatile ar fi castigat in ultimii doi ani un miliard si jumatate de lei in plus de pe urma acestor devieri dintre pretul de pe piata si tarifele achitate de consumatorii finali.

Tot ei spuneau ca guvernul lasa ieftinirea pentru campania electorala din toamna. Ultima data tarifele la gazele naturale au fost modificate in 2016. Consumatorii casnici achita 6 lei si 14 bani pentru un metru cub de gaz. Moldova cumpara gaz din Rusia in proportie de 100 de procente.