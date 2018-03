Gazul se ieftineste cu 20 la suta. Reducerea se va aplica de la intai ianuarie astfel incat facturile pentru ultimele doua luni vor fi recalculate. Ce spun cei de la ANRE - VIDEO

TARIFE APROBATE:





CONSUM LUNAR PANA 30M3

1M3 5,89 LEI - 4,70 LEI





CONSUM LUNAR PESTE 30M3

1M3 6,13 LEI - 4,89 LEI

Conform deciziei ANRE, pentru un consum de pana la 30 de metri cubi vom plati un tarif de 4 lei si 70 de bani pentru un metru cub in loc de 5 lei si 89 de bani cat era pana acum. In acest caz reducerea este de 20,1%. Daca vom consuma mai mult de atat, atunci pretul va fi de 4 lei si 89 de bani fata de 6 lei si 13 bani, cu un leu si 24 de bani mai putin.Noile tarife ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie curent. Astfel, facturile la gaz pentru ultimele doua luni de iarna ar putea fi recalculate, iar Moldova Gaz trebuie sa vina cu o propunere privind modalitatea de a compensa diferenta de pret.

Tudor COPACI, DIRECTOR ANRE: „Principalii factori care au dus la diminuarea preturilor la gaze a fost pretul mediu de procurarea agazelor naturale si modificarea de schimb a monedei natioanele.”

Tariful se va micsora cu aproape 20 la suta si pentru centralele electrice si cele termice.

Tudor COPACI, DIRECTOR ANRE: „Tariful va fi de 4018 lei/1000m3, cu 983 lei mai putin fata de pretul anterior.”

Contactat de Pro TV, serviciul de presa al Termoelectrica ne-a comunicat ca urmeaza sa analizeze noile preturi, iar ulterior intreprinderea va face calcule privind un nou tarif la caldura. Totusi, expertii cred ca reducerea decisa astazi trebuia facuta inca acum jumatate de an, iar gazul ar fi trebuit sa se ieftineasca nu cu 20, ci cu 30 de procente. Pe langa pretul mult mai mic de import, agentia ar trebui sa tina cont si de ieftinirea continua a dolarului de la 20 de lei la 16 lei si 80 de bani. ANRE, spune ca s-a luat in calcul un curs de 17 lei si 68 pentru un dolar, stabilit de Ministerul Economiei cand a fost aprobat bugetul.

Tudor COPACI, DIRECTOR ANRE: „Tarifele se ajusteaza anual de aceaa nu poti sa ajustesti la jumatete de an doar daca sunt devieri tarifare mai mari de 5 %.”

Expertii cred ca ANRE a luat o decizie pripita. Reducerea cu 20 la suta a tarifului a fost ceruta in ianuarie de premierul Pavel Filip. Cei de la Moldova Gaz erau dispusi pentru o ieftinire de doar 11 la suta, iar expertii inca de atunci spuneau ca este loc pentru mai mult.