GBC - din offshorul lui Plahotniuc in Gibraltar. Investigatie Rise Moldova\VIDEO

Rise.md scrie ca, ranzacţia nu s-a făcut direct, ci prin cedare de firmă. Cumpărătorul e o companie din paradisul fiscal Gibraltar cu beneficiari reali ascunşi în spatele unor firme-paravan. Acum proprietăţile sunt administrate de o rusoaică cu trecut afiliat gigantului energetic Gazprom.



Recent una dintre proprietăţile preluate de la Finpar a şi fost vândută unor companii controlate anterior de controversatul bancher Veaceslav Platon, condamnat în prima şi a doua instanţă la 18 ani de închisoare pentru implicare în „furtul miliardului”.

Iulie 2018. Finpar Invest fondează Real Concept Imobil SRL şi varsă în capitalul social al noii companii trei proprietăţi. E vorba de o vilă urbană cu statut de monument istoric din preajma Parlamentului, un teren de peste 10 hectare din zona Autogării de Nord şi centrul de afaceri Global Business Centre.

Preventiv imobilele au fost evaluate de Soclu, companie care în trecut a mai prestat servicii similare firmei Finpar. Valoarea totală a celor trei proprietăţi – 608,5 milioane de lei.

„NU MĂ MAI DERANJAŢI”



În iulie 2018, la câteva săptămâni de la fondarea Real Concept Imobil, Finpar vinde cota de 100% ale noii companii offshorului Querious Holdings LTD din Gibraltar. Oficial Finpar e deţinută de Asirapal Enterprises LTD, o companie din Cipru.

Contractul de vânzare a capitalului social a fost semnat în prezenţa Olgăi Bondarciuc, notara care a autentificat în trecut mai multe tranzacţii în care au fost implicate firme sau persoane din anturajul oligarhului Plahotniuc.

Mihai Pocnea, administrator al Finpar Invest, a refuzat să comenteze la telefon tranzacţia şi a solicitat să-i trimitem întrebările în scris, ceea ce am şi făcut. După câteva zile de aşteptare, timp în care nu am primit răspuns, am revenit la Pocnea, însă acesta a neglijat apelurile şi mesajele noastre.

Am insistat repetat şi, într-un final, Pocnea ne-a expediat următorul mesaj: „Acesta este numărul meu personal de telefon şi vă rog să nu mă mai deranjaţi în acest mod. Mulţumesc.” Asta în condiţiile în care numărul său de mobil este indicat în documentele de reprezentare ale companiei Real Concept Imobil în faţa Agenţiei Servicii Publice.

PROPRIETARUL DIN GIBRALTAR



Noul proprietar al Real Concept Imobil, Querious Holdings LTD, este deţinut de Redmount Nomines LTD, o companie paravan tot din Gibraltar şi care face parte din grupul Redmount, specializat în servicii de optimizare fiscală şi gestionare de active.

Peste câteva zile după ce a cumpărat firma Real Concept Imobil, Querious Holdings a cedat cota de 100% unei alte firme din Gibraltar – Eastern Holdings LTD (Detalii, AICI). Aceasta din urmă are acţionari nominali tot din cadrul grupului Redmount.

Deja la mijlocul lunii august 2018, administrator la Real Concept Imobil devine Yulia Rogozhina. Femeia are 37 ani, e cetăţeancă a Federaţiei Ruse şi locuieşte în Lytkarino, o suburbie a Moscovei. Anterior Rogozhina a activat în cadrul firmei Gazpromstroyinginering, o subsidiară a gigantului rus Gazprom.

