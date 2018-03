Geanta gasita la tomberon in care se afla cadavrul unei femei scoate la iveala o poveste terifianta. Victima este o ex-politista de frontiera, ucisa de fostul ei sot. Barbatul a tinut in casa cateva zile corpul ei. Ce spun parintii femeii - VIDEO

Potrivit politiei, crima a fost savarsita in noaptea de sambata spre duminica in apartamentul pe care barbatul, in varsta de 30 de ani il inchiria in sectorul Buiucani al capitalei. Cei doi au stat la masa impreuna cu o vecina si au consumat alcool. Astazi organele de ancheta impreuna cu suspectul au reconstituit filmul crimei. Politia ne-a interzis sa filmam.

Dupa ce si-a ucis fosta sotie, barbatul ar fi tinut cadavrul doua zile in baie. Apoi l-a pus intr-o geanta si l-a aruncat chiar in tomberonul de langa casa unde a si fost gasit marti dimineata de catre un maturator. Vecinii sunt ingroziti de cele intamplate si spun ca nu au auzit galagie in acea seara.

“De cateva luni il vad pe afara, singur. Ati auzit ceva? Nu.”

“- L-ati vazut cu vreo femeie? - Nu. Am vazut si fotografia femeii, nu o recunosc. Ori ea iesea rar in curte, ori eu nu am observat-o.”



Avocatul suspectului presupune ca gelozia ar fi motivul care l-a impins sa-si sugrume fosta sotie cu un prosop.

Vadim BANARU, AVOCATUL SUSPECTULUI: “De ceva timp victima a locuit cu banuitul. Din datele care se cunosc, un factor determinaiv a fost relatiile personale ale victimei cu banuitul pe nivel personal.”

La fel cred si parintii tinerei. Olga avea 29 de ani si a decis la un moment dat sa rupa relatia cu barbatul alaturi de care a trait din cauza ca acesta ar fi facut scene de gelozie, spun ei.

“Nu m-am gandit in viata mea ca o sa-si bata asa joc de ea. El era gelos tare, ea era frumoasa. Totul se ia de la frumusetea femeii.”

“Odata cand s-a pornit acasa, frumos imbracata, I-a reprosat unde te-ai gatit asa. Acum pe la anul nou.”

Mama Olgai este sfasiata de durere. Femeia spune ca ultima data a vorbit la telefon cu fiica sa chiar in seara tragediei, pe la ora 22.00. Aceasta le-ar fi spus ca vrea sa-i viziteze a doua zi.

”Mi-a spus, mamica ce cadou vrei de 8 martie. Voi veni duminica si o sa mergem la Hincesti sati iau incaltaminte. Duminica nu a mai venit. Am sunat si imi spunea ati apelat.”

Incepand de duminica si pana marti cand au aflat vestea, parintii au cautat-o, disperati. Se gandeau ca a plecat la munca peste hotare, dar nu intelegeau de ce nu I-a anuntat.

“Ea spunea ca va merge in Italia. Mamica cand am sa ma duc in ziua respectiva te voi anunta. Ma gandeam sa spun la Chisinau poate a trecut frontiera.”

Un barbat care s-a prezentat drept prietenul fetei I-a anuntat ce s-a intamplat.

”La ora 11 a fost chemat la Chisinau. Seara am aflat ca e ea.”

”Nu avem nimic, nu stim de unde sa o incepem, sa ne imprumutam.”

Femeia a lasat in urma sa un baietel in varsta de 8 ani. Micutul era crescut in ultimii ani de bunici care spun ca vor avea in continuare grija de el.

“A spus cum tata a putut sa faca asa ceva. De ce a luat-o pe mama mea, eu o iubesc tare.”

Rudele femeii sunt si ele devastate de durere.

”Era agatator de cearta, iubea sa sara la bataie. Nu comunica cu nimei, iubea mai mult singur. Era o mama foarte grijulie. A omorat-o chiar ca pe o...”

“Nu se ducea sa bea, era o femeie simpla. Can mi-a spus nu am putut dormi toata noaptea.”

Oamenii legii ne-au mai spus ca Olga a lucrat anterior ca politista de frontiera, dupa care a fost angajata a Armatei Nationale. In ultima vreme insa, vindea flori. El era la fel politist de frontiera la Leuseni, dar a fost demis din motive disciplinare. Corpul victimei va fi adus sambata in casa parintilor.

Suspectul a fost retinut de politie pentru 72 de ore si se afla in izolatorul de detentie preventiva. Maine el va fi adus in fata judecatorilor care vor decide daca ramane in arest.