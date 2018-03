Geanta unuia dintre cei 5 pasageri care au murit inecati, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit in East River, motivul pentru care aeronava a inceput sa aiba probleme la motor. Ce spune singurul supravietuitor - VIDEO

Geanta unuia dintre cei 5 pasageri care au murit inecati, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit in East River, ar fi motivul pentru care aeronava a inceput sa aiba probleme la motor. Asta le-a spus anchetatorilor pilotul, care este si singurul supravietuitor al accidentului aviatic de acum doua zile. O ancheta se afla inca in desfasurarea in acest caz, iar pe internet au aparut imagini cu aeronava care se scufunda in rau.