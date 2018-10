Genistii, despre cauzele deflagratiei din sectorul Rascani. Versiunea lor: "Daca explozia era la etajul unu, cladirea putea sa cada" - VIDEO

Intr-un articol, Euronews scrie ca explozia din sectorul Rascani este una suspecta. Asta pentru ca distrugerile in urma deflagratiei sunt devastatoare. Potrivit unor experti independenti, explozia ar fi putut fi provocata de o substanta explozibila folosita la demolari, si nu de o butelie de gaz. Genistii nostri sustin, insa, ca aceasta versiune este putin probabila.

Vitalie STOIAN, GENIST, GENERAL DE BRIGADA: "A fost probabil o scurgere de gaze si s-a produs explozia respectiva. Nu cred ca ar putea fi folosita o substanta exploziva. Daca era asa ceva, distrugerile ar fi fost mult mai mari a cladirii in general. Trebuie sa tinem cont de volumul buteliei. S-a umplut volumul apartamentului si mai departe si putea sa nimereasca prin sistemele de ventilatie."

Potrivit specialistilor, consecintele ar fi fost si mai grave daca exlozia s-ar fi produs la primele etaje ale blocului.

Vitalie STOIAN, GENIST, GENERAL DE BRIGADA: "Daca explozia era la etajul unu, doi putea cladirea sa cada in general si distrugerea sa fie mult mai mare."

Versiunea preliminara anuntata de seful Inspectoratului de Urgenta chiar in noaptea tragediei este ca gazul s-a scurs de la o butelie. Ulterior bucati din aceasta au fost gasite in apartamentul de la etajul 14. Mihail Harabagiu a mai spus ca o femeie le-ar fi declarat oamenilor legii ca deflagratia s-a declansat in momentul in care ea aprins lumina. Specialistii urmeaza sa efectueze o expertiza minutioasa a locului respectiv pentru a stabili cauza exacta.