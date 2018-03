Gerul a inghetat planurile agricultorilor care ar fi trebuit deja sa inceapa lucrarile de primavara. Ei sunt ingrijorati ca vremea rece ar putea afecta plantele - VIDEO

Mihai CERGUTA, AGRICULTOR: „Ferim omatul, pamantul nu este inghetat. Tragem nadejde la mai bine. Stratul de zapada de 20 de cm planta este vie.”

De cand a dat gerul, Mihai Cerguta iese in fiecare zi in lanul de rapita pe care il are la Criuleni ca sa vada daca plantele rezista. Deocamdata, grija lui este alinata de faptul ca stratul de zapada are mai bine de 30 de cm si ii pazeste culturile de frig. Oricum, se teme ca daca iarna rabufnita acum va mai continua, lucrurile se vor inrautati.

Mihai CERGUTA, AGRICULTOR: „Riscul este ca pot fi afectate plantele. Transmit inca zece zile de asa timp. Sper ca temperaturile de noapte nu va permite sa ia stratul de omat ceea este ca o haina pentru plante.”

Din cauza gerului si a ninsorilor, nu poate incepe lucrarile de primavara.

Specialistii de la Ministerul Agriculturii ii linistesc pe fermieri, spunand ca inca nu sunt motive clare de ingrijorare.

Vasile ŞARBAN, ŞEF DE DIRECȚIE,MINISTERUL AGRICULTURII: „Chiuciura este ca un strat protector. Avem parte de zapada ce este un avantaj.”

Oricum, acestia le amintesc agricultorilor de ce s-a intamplat anul trecut, pe 21 aprilie, si pentru ca nu te pui cu o vreme atat de capricioasa si imprevizibila, e mai bine sa ia masuri de protectie din timp.

Vasile ŞARBAN, ŞEF DE DIRECȚIE, MINISTERUL AGRICULTURII: „In ultimii ani au o intensitate mai mare nu este exlus sa aiba loc si in 2018. Le recomand agricultorii sa-si asigure culturile agricole.”



Violeta Afansev din Tohatin spune ca si-a propus in acesta saptamana sa planteze mai multe soiuri de seminte in curte. Zapada care s-a asternut peste noapte i-a inghetat planurile.

Gerul i-a afectat deja mai multe plante in gradina.

Violeta AFANASEV: „Pantrunjel a inghetat lalele aveau muguri.”

Totusi, oamenii se bucura de privelistea ca-n povestile de Craciun. Copacii sunt parca de cristal. Chiciura s-a depus nu doar pe plante.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: ”Pe acest indicator de circulatie s-a format un strat de gheata sub forma de triunghi. Acum ca a iesit un pic soarele, acesta a cazut, astfel ca soferii sunt indemnati sa cedeze trecerea de doua indicatoare, dintre care unul transparent.”

Vremea rea se va mentine pana vineri, iar de maine revin ninsorile. Cel mai rece va fi joi noaptea, cand la nord s-ar putea inregistra minus 12 grade. Maine la pranz vom avea in jur de minus patru-cinci grade, iar de poimaine maximele vor fi pozitive, dar nu mai mult de un grad. In weekend se va incalzi usor.