Gerul a scos pescarii din case pe lacul Ghidighici. Cu unditele si larvele pregatite din timp, zeci de barbati s-au asezat la copca - VIDEO

Gerul a scos pescarii din case pe lacul Ghidighici. Cu unditele si larvele pregatite din timp, zeci de barbati s-au asezat astazi la copca. Nu le-a fost frica nici de stratul de gheata, care cam scartaia sub papuci. Ei s-au laudat ca stiu cum sa actioneze in cazul in care cad in apa.