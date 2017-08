Gest plin de omenie. Cativa adolescenti din capitala au mers sa ajute o familie care o duce greu. Tinerii au cumparat cadouri si au ajutat prin gospodarie o mama care creste singura cinci copii - VIDEO

Cu bratele incarcate de cadouri, fetele au venit la familia Angelei Pruteanu din satul Lapusna din Hancesti. Femeia creste singura cinci baieti dintre care unul este tintuit la pat. Asa ca vizita lor a bucurat-o nespus.

Dupa ce au umplut prispa casei de pungi cu de toate, tinerele si-au suflecat manecile si s-au apucat sa ajute prin gospodarie. Un gard a fost vopsit, iar gradina curatata. Nu s-a trecut fara incidente un purcel era cat pe ce sa le stearga toata munca.

Intre timp, Laura s-a ocupat de copii, incercand sa-i distreze. La cei 10 ani ai sai Anatol nu prea are timp de joaca. Are multe de facut prin gospodarie cat mama e la lucru. Iar Vasile este cel care il ingrijeste cel mai mult pe fratele sau Ion, tintuit la pat.

Il schimba, il hraneste si ii tine de urat. Baiatul a ajuns asa la varsta de patru ani cand intr-o zi, a fost cu bunicul pe deal la pascut vacile. Apoi s-a stins si sotul ei asa ca femeia a ramas sa indure singura saracia. Acum o ajuta cei doi baieti mai mari de 21 si 19 ani care erau la lucru cand am fost la ei.

Femeia nu are in casa mai nimic. De electrocasnice – nici vorba, iar locuinta cu doar o camera abia se tine. Nici macar nu are un carucior pentru Ion asa ca il scoate afara in brate. Tinerii voluntari spun ca vor face tot ce le sta in puteri sa mai adune bani ca sa cumpere macar o masina de spalat femeii.





Fetele sunt din clasele a opta, a noua si sunt absolventele scolii de vara Wave Week Moldova unde au invatat sa faca voluntariat.