Gestul impresionant al unui sofer din capitala te lasa fara cuvinte: A oprit masina si a ajutat o batrana care ramasese blocata in noroi - VIDEO

Camera de bord a surprins momentul in care barbatul opreste masina, o pune pe avarii, si ajuta o batranica sa iasa din noroi. Ea a incercat sa traverseze strada, dar inte copacii de pe banda de separare, s-a blocat in mocirla. Si pasagera microbuzului a sarit in ajutor - iar cand femeia este ajutata sa paseasca, incaltaminte ii sare de pe picior si ramane in noroi.

Cel care a postat imaginile pe facebook spune ca au trecut 7 masini, insa nimeni nu a oprit, iar acest barbat merita aplaudat.

"Batranica, in varsta de 70 de ani, blocata in noroi, nimeni nu s-a gandit sa opreasca sa ajute femeia. Au trecut undeva 7 masini. Este trist, dar intr-un final tipul asta a facut-o! Respect! P.S. Oameni, nu fiti indiferentii fata de suferinta altora, poti ajuta.", scrie Dimitrian Simion.

*Video Dimitrian Simion via Facebook