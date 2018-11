Gheorghe Duca pleaca din functia de presedinte al ASM: "Suspiciunile si incertitudinea din jurul acestui caz imi ridica tensiunea si glicemia. Mi-as fi dorit sau poate nu...ca tot ceea ce s-a scris in presa sa ne apartina"

Declaratia facuta de Gheorghe Duca:

"V-am întrunit astăzi la această şedinţă extraordinară pentru a vă informa despre decizia de a mă retrage din funcţia de preşedinte al AŞM din motive de sănătate. Cu această ocazie ţin să vă mulţumesc tuturor pentru colaborarea fructuoasă pe care am avut-o pe parcursul anilor. Sunt bucuros că am avut ocazia să lucrez împreună cu Dvoastră şi să ştiţi că în pofida oricăror emoţii şi tensiuni de lucru pe care le-am avut, întotdeauna V-am preţuit ca oameni şi specialişti şi am apreciat contribuţia fiecăruia dintre Dvoastră la consolidarea comunităţii academice pe plan naţional şi internaţional.

Am ferma convingere că eforturile noastre nu au fost zădarnice şi că potenţialul uman şi material, create pe parcursul a mai bine de 10 ani, vor constitui fundamentul viitoarelor realizări ale ştiinţei şi statului nostru.

Stimaţi colegi, Această decizie coincide cu procesul penal referitor la salariile familiei noastre reactualizat recent. Dar nu repercusiunile directe ale procesului au determinat retragerea mea din funcţie. Sunt alte câteva motive care m-au determinat la acest pas anume acum. 1. Suspiciunile şi incertitudinea din jurul acestui caz îmi ridică tensiunea şi glicemia şi nu vreau să se repete situaţia cu problema de sănătate care am avut-o în luna mai. 2. Din păcate, în condiţiile noilor reforme experienţa mea de manager nu mai este solicitată, sunt alte aşteptări şi alte prerogative.

Rămân cu speranţa că în condiţiile în care nu voi mai fi persoană publică justiţia va face dreptate şi va avea o atitudine obiectivă şi imparţială faţă de noi pentru a pune capăt atacurilor şi denigrărilor publice, făcute la adresa mea şi a familiei mele. Nu am răspuns niciodată la acestea, deoarece ar fi însemnat să mă implic într-o luptă cu morile de vânt. Rămâne pe seama celor care au făcut aceste declaraţii false. Dar vreau astăzi să menţionez că nu mă consider vinovat, nu am făcut nici un fel de scheme şi delapidări, dimpotrivă am consolidat proprietăţile Academiei şi nu am lăsat să fie privatizat nici un ar de teren.

Şi ultima, referitor la proprietăţi. Mi-aşi fi dorit... sau poate nu... ca tot ceea ce s-a scris în presă să ne aparţină. Bunurile materiale din proprietatea noastră le-am declarat oficial şi aceste bunuri reprezintă averea acumulată pe parcursul a mai bine de 40 ani de viaţă în comun şi de activitate a două persoane care am ocupat funcţii şi am beneficiat de salarii bune. Atât eu, cât şi soţia am susţinut tezele de doctorat la vârsta de 25-26 ani, fiecare dintre noi la momentul căsătoriei avea apartament - eu în Chişinău şi soţia în St. Petersburg, la începutul anilor 90 am activat în Italia la Universitatea La Sapienza aproape 4 ani cu un salariu mai mult decât considerabil.

Şi, în fine - am avut părinţi gospodari, care ne-au susţinut şi ne-au lăsat în moştenire bunurile acumulate de ei. Nu văd de ce se face atâta zarvă în jurul acestor lucruri. Dar astăzi cu atât mai mult nu doresc să mă îndreptăţesc şi nici nu vreau să termin pe această notă dureroasă pentru mine. Stimaţi colegi, încă o dată Vă mulţumesc şi Vă adresez urări de sănătate şi prosperitate, ani de viaţă rodnică, frumoşi în realizări şi performanţe.

Doresc tuturor celor ce slujesc ştiinţa multe împliniri, putere de muncă şi un simţ de responsabilitate pe măsura cerinţelor actuale întru binele ţării şi prosperarea fiecăruia dintre noi."

Potrivit report.md, in 2016 Comisia Naţională de Integritate a stabilit că Gheorghe Duca s-a aflat în conflict de interese atunci când a transmis în gestiunea Universităţii Academiei, condusă de soţia sa, peste 100 de hectare de teren, un bloc administrativ şi o cafenea. După CNI, abuzul a fost reconfirmat de Judecătoria Râşcani şi de Curtea de Apel Chişinău. Mai mult, Duca a rămas în funcţie. Anterior, academiceanul Gheorghe Duca a fost acuzat de conflict de interese.