Gheorghe Petic va fi examinat la judecatoria Orhei. Decizia, luata de Curtea Suprema de Justitie, la solicitarea procuraturii generale

Oamenii legii sustin ca au solicitat ca dosarul sa fie stramutat, pentru a evita conflicte de interese, in conditiile in care in ultimii 8 ani, Petic a ocupat functii importante in organele de drept din Ungheni.

Avocatii fostului politist de frontiera sustin ca au aflat abia astazi despre decizie si ca aceasta ar fi fost luata cu incalcarea drepturilor apararii si a incuplatului. Gheorghe Petic a fost retinut in luna octombrie, dupa ce o femeie din Ungheni a sunat la politie si l-a acuzat ca a violat-o.

Petic insa sustine ca dosarul i-a fost fabricat dupa ce anterior el a scos la iveala mai multe nereguli la frontiera moldo-romana in care ar fi implicati functionari de rang inalt din politie.