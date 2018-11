Gheretele evacuate de pe strazile capitalei se transforma in mormane de fiare pe terenurile intreprinderilor municipale. Ce spun autoritatile - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Aceasta ghereta sta aici de 7 ani. A fost ridicată pentru ca functiona fara autorizaţie. De atuinci, nimeni nu si-a mai bătut capul de ea. Acum rugineste aici. Pentru ca nu exista un regulament care sa permita distrugerea ei dupa niste ani, fierul uzat se aduna si ramane fara folos.“

Ghenadie RUSNAC, SEFUL ADJUNCT AL I.M. SEVICII LOCATIVE, RASCANI: ”Nu avem, in baza la ce? Este depozitat aici si gata.”

Terenul intreprinderii municipale a serviciilor locativ comunale de la Rascani arata ca un cimitir al gheretelor – am numarat aici 37 de bucati. La fel e in fiecare sector. Atunci cand un butic functioneaza fara autorizatie, municipalitatea cheltuie 2500 de lei ca sa-l evacueze. Asa ca proprietarul care isi vrea chioscul inapoi trebuie sa achite acesti bani, plus suma adunata din taxa de 20 de lei pe metru patrat lunar cat timp sta acesta in grija autoritatilor.

Ghenadie RUSNAC, SEFUL ADJUNCT AL I.M. SEVICII LOCATIVE, RASCANI: “Probabil costul lor a ajuns la un egal si de acum nu mai prezinta interes.”

Problema a ajuns astazi subiect de discutie la primarie.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Gherete, panouri publicitare, eu cred ca noi nu putem sa ne permitem luxul de a pastra bunurile unor agenti economici?”

Directia Comert a primariei ar urma ca pana la sfarsitul acestui an sa decida soarta buticurilor uitate de proprietari. Pretorii se mai plang ca unii agenti economici recurg la tot felul de siretlicuri pentru a-si continua activitatea.

Oleg RATOI, PRETORUL SECTORULUI BOTANICA: “Sunt unii agenti economici foarte obraznici care il scoti azi de pe o adresa, ii spui ca nu se poate si peste noapte se duce si o reamplaseaza, crezand ca va schimba unele documente.”

Noul concept la care lucreaza cei de la directia comert ar urma sa stabileasca si toate locurile unde se va permite instalarea gheretelor.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Regulamentul spune ca ghereta trebuie sa aiba un aspect oarecare, nu poti asa de capul tau, peste noapte, fara sa anunte pretorul el se duce si si face de capul lui. Am sa rog sa faceti public adresa dvs de domiciliu si intr-o dimineata o sa va treziti numai cu gherete langa scara unde stati, de toate culorile si cu tort si cu floricele.

In ultimele sase luni, 800 de unitati si-au sistat activitatea.