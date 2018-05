Gheretele vor aparea in parcurile din capitala pe timp de vara, anunta autoritatile. Asta desi, multe dintre ele, nici nu au fost miscate din loc atunci cand s-a dat ordin - VIDEO

“Nu stiu asta cu sefii lucram sau nu lucram, eu sunt muncitor spune ca lucram au nu luram, dar nu a-ti auzit ca in timpul apropiat sa fie inchisa? am auzit pe internet.”

Pe aleea din Parcul Valea Trandafirilor, pe o distanta de cateva zeci de metri am numarat trei gherete unde vanzarile sunt in toi. Oficial, niciuna nu se afla acolo.

Autoritatile au anuntat ca toate gheretele din parcuri au fost evacuate la inceputul primaverii si doar la Valea Trandafirilor autorizatiile au mai fost prelungite pana pe 18 mai, dupa care urmau sa fie evacuate.

“Sincer nu stiu, lucrez aici, de doua zile. De mult sta aici? - Nu stiu, dar de o luna sigur.”

Vanzatorii spun ca vor continua sa lucreze si vara, altii, insa, au refuzat sa discute cu noi. Nu este clar cum unii si-au inchis gheretele iar altii continua sa vanda.

In Parcul Afgan din sectorul Rascani, am gasit o ghereta care avea usa incuiata, iar la cativa pasi la un alt butic, oamenii stateau in rand dupa cafea. Cei care se plimba des prin parc spun ca de cand au fost evacuate o parte din gherete aleile si-au mai schimbat aspectul.

Totusi parerile oamenilor se impart, in timp cei unii sustin ca nu au nevoie de gherete prin parcuri, altii prefera ca acestea sa fie, dar nu foarte multe. Desi in aceasta primavara municipalitatea a anuntat ca va curata orasul de gherete, acum s-a anuntat ca unele vor fi instalate pentru perioada estivala.

Marcel ZAMBITCHI, SEF DIRECTIE COMERT: “In parcul Stefan Cel Mare doua.”

Primarul interimar Ruslan Codreanu le-a cerut functionarilor sa monitorizeze situatia astfel incat buticurile sa nu impanzeasca parcurile ca ciupercile dupa ploaie. Primaria vrea ca la anul sa fie construite gherete asemanatoare si doar acestea sa aiba autorizatie de functionare.

Ruslan CODRANU, PRIMAR INTERIMAR: “Asta s-ar putea face si in doua zile.”

Gheretele urmeaza sa fie evacuate pana pe intai octombrie. Atunci toate vor fi deconectate de la curentul electric, spun responsabilii.