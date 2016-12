Gherman Gorbuntov il contrazice pe Renato Usatii: "Nu voi crede niciodata ca domnului Plahotniuc i-a trebuit viata mea” - VIDEO

Nici in Romania si nici in Marea Britanie nu exista o ancheta in care Renato Usatii ar figura ca martor sau victima, asa cum sustine primarul de Balti. Gherman Gorbuntov il contrazice pe Renato Usatii si il apara pe Vlad Plahotniuc, mentionand ca nu democratul a vrut sa-l omoare si sa-l lase fara actiunile la Universalbank.