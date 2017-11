Gherman Gorbuntov spune ca Proca a atentat la viata sa la comanda lui Usatii, iar ulterior a fost platit ca sa-l invinuiasca pe Plahotniuc. Usatii neaga tot si cere ca dosarul sa fie investigat la Londra - VIDEO

Intr-un interviu postat pe youtube, Gherman Gorbuntov a declarat ca Renato Usatai l-ar fi platit pe Proca ca sa-l invinuiasca pe Plahotniuc.

Gherman GORBUNTOV: “Pentru ce ii trebuiesc eu, lui Plahotniuc ? Chestii de afaceri nu avem.“

Gorbuntov spune ca nu il cunoaste pe Plahotniuc.

Renato USATÎI, PRIMAR DE BĂLȚI: “Plahotniuc s-a intalnit cu Gorbuntov in 2008.”

Usatii sustine ca interviul a fost facut de un blogger apropiat liderului democrat si crede ca Gorbuntov i-ar lua apararea lui Plahotniuc pentru a scapa de dosarele pe care le are. Primarul de Balti, spune ca nu are nimic de ascuns si crede ca dosarul ar trebui investigat la Londra. Gorbuntov are insa argmentele sale.

Gherman GORBUNTOV: “Cred ca domnul Proca isi iubeste foarte mult familia, iar in schimbul acestor declaratii i s-a promis ca familiei i se vor da bani, cel mai probabil au si primit deja bani. Pentru ca un killer mereu vorbeste doar dupa ce este platit.”

Dupa interviul lui Vitalie Proca, presedintele Igor Dodon a reactionat pe facebook precizand ca este nevoie de o noua guvernare ca sa faca lumina in acest caz. Tot pe facebook lidera PAS, Maia Sandu a cerut Procuraturi sa se autosesizeze.

Intr-o conferinta de presa partidul lui Renato Usatii a cerut ca acesta fie scos de sub urmarire penala, iar mandatul de arestare pe numele lui sa fie anulat. Tentativa de omor asupra bancherului rus, Gherman Gorbuntov a avut loc in anul 2012 la Londra. In el au fost trase 6 gloane, dar a supravietuit. Gherman Gorbuntov este unul dintre numerosii oamenii de afaceri rusi, care au cautat azil politic in tari occidentale.

Afacerile sale s-au extins inclusiv in Republica Moldova, unde acesta a detinut pana in 2012 Universalbank. Presa din Rusia l-a supranumit „bancherul negru” pentru legaturile cu structurile mafiote. Acesta a detinut cel putin 8 banci in Federatia Rusa, multe din ele fiind implicate in spalare de bani si evaziune fiscala.