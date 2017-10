Ghimpu, alaturi de cei doi fii ai primarului de Sangera care a fost gasit impuscat in cap: "Credem ca a fost un omor la comanda. O drona ne-a survolat casa de mai multe ori, sange nu era, glontele nu a fost gasit"

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "De ce nu au gasit glontele. De ce nu s-a auzit impuscatura. De ce traiectoria impuscaturii e sau a avut loc pe sezute si in picioare. Timp de o luna nu e nimic si pui la indoiala. Eu nu cred ca expertii de la medicina legala au nevoie de luni de zile ca sa spuna cum s-a intamplat totul.

Cunoastem ca l-au gasit asezat pe scari, invelit cu o patura care era plina de sange. Nu stiu daca au luat-o ca proba, e usor a zice ca e o sinucidere. O sa vorbeasca si copii."

Stefan, fiul lui Mihai Lari: "Era un om implinit in toate punctele de vedere. Ne-a fost furat pentru ca el era un pilon care nu a permis niciodata la nimeni ca sa-si bata joc de localitatile noastre. A fost trup si suflet pentru localitatile noastre. Nu a avut niciun motiv ca sa recurga la acest gest."

Fiul lui Mihai Lari: "Eu nu cred in prima versiune a anchetatorilor. Tare nu as vrea sa cred ca cineva incearca sa schimbe intr-un mod sau altul mersul anchetei. Cu parere de rau nu se mai intoarce inapoi. Noi am pierdut mai mult decat un tata, am pierdut un lider. Noi o sa steptam decizia organelor de ancheta. Nu am crezut si nu o sa cred niciodata, ati vazut si marturiile locuitorilor din Sangera care spun ca a fost trup si suflet pentru localitate."

Mihai Ghimpu: "Am facut interpelare. Fac o solicitare catre organele de drept ca sa cunoastem adevarul. Da nu ca sa prezinte si sa inchida dosarul si sa se ascunda crima. A fost un omor la comanda."

Fiul lui Mihai Lari: "In raza domiciliului am surprins de mai multe ori o drona care survola zona. Eram in curte si am vazut cum aceasta drona survoleza casa, curtea. Presupun ca era pusa pentru a urmari toate actiunile tatalui meu."

Mihai GHIMPU: "Drona, lipsa glontelui, lipsa sangelui. Cateva picaturi de sange erau pe masina care era mult mai departe decat unde a fost gasit trupul neinsufletit al lui Mihai Lari. Nu as vrea sa cred ca in spate sta cineva puternic din organe sau oameni politici. In doua luni trebuiau sa fie date raspunsuri la multe intrebari. Clar ca este o problema lipsa glontelui. Sa nu auda nimeni impuscatura, nici sotia, nici copiii, nici bunelul, nici vecinii. Este o taraganare. In calitate de deputat cer ca organele de drept sa dea lamurire clara, daca a fost sinucidere sa aduca argumente, iar daca a fost crima, atunci sa fie descoperita. Eu pot doar sa banuiesc ca nu a fost sinucidere ci un omor. Patura aceea daca ar putea vorbi. Declaratia a fost facuta in graba si a dus in eroare lumea. Eu nu vreau cazul de la Sangera sa se termine ca cazul de la Durlesti."

Acum doua luni, primarul de Sangera, Mihai Lari a fost gasit impuscat pe scarile din casa sa.