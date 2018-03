Ghimpu: "Candu nu putea reprezenta RM la Bucuresti...inchideti gura ca umblati cu pasaportul roman in buzunar..." Candu i-a inchis microfonul, Ghimpu a parasit sedinta. Batrancea i-a cerut lui Candu sa-si dea demisia. Replici acide in Parlament

Vlad Batrancea i-a cerut demisia lui Andrian Candu, pentru ca a mers sa marcheze 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in Parlamentul de la Bucuresti.

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: "Domnule Candu, sa veniti in fata si sa va dati demisia benevol pentru ca ne-ati reprezentat rusinos la Bucuresti."

Mihai GHIMPU, DEPUTAT PL: "Domnul Candu nu poate reprezenta RM la Bucuresti. Inchideti gura ca umblati cu pasaportul roman in buzunar."

Andrian Candu i-a inchis microfonul, iar Mihai Ghimpu s-a ridicat si a parasit sedinta Parlamentului.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Nu atacati persoana."

Mahai LUPU, DEPUTAT PL: "Trebuie sa dam dovada de inteligenta si intelepciune."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Ieri la Bucuresti nu a fost semnata nici un fel de declaratie de unire, dar se refera la declaratia pentru celebrarea unirii. Am participat ieri la o ceremonie si la o aniversare. Am vorbit si despre realitate si despre viitor. Am vorbit si despre viitorul RM in cadrul UE. Cred ca nu suntem intr-un stat in care libertatea de exprimare nu se mai respecta. Vreau sa spun ca voi sunteti cei care instigati."

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: "Sa nu ne dati lectii."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "As putea sa va dau lectii de patriotism, sa-mi spuneti imnul national."