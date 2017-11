Ghimpu, catre Plahotniuc: "E timpul sa faci un pas in spate. Tot procesul din RM este dirijat de Plahotniuc. Pentru ce sa muti primaria la Condrita sau Colonita daca oricum e controlata de salvatorul de pe Cantemir"

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Placaniuc a sustinut ieri o conferinta prin intermediul careia a depus mult efort pentru ca sa se planga la TV ca socialistii si liberalii chipurile ar fi o majoriate in CMC. Vreau sa-i amintesc lui Placaniuc ca in CMC nu exista nicio majoritate decat ce a PSRM-ului cu PPEM, care e o sectie a PD-ului si consilierul PD.

Placaniuc, cum nu iese si nu vorbeste, i-a oferit acest drept lui Dodon sa vina si sa strige in gura mare ca iaca ce au facut.

Primaria nu a fost preluata acum la numirea viceprimarilor, ci a fost preluata de catre Plahotniuc aunci cand a fost arestat Dorin Chirtoaca, suspendat si organizarea acestui referendum.

Toata lumea cunoaste ca Primaria are primar general, care a primit mandat in 2015 si nimeni nu are voie sa-l demita. Numai primarul ales este in drept sa numeasca aceste candidaturi pentru functia de viceprimari sau orice. Doar primarul general poate sa faca asta. Plahotniuc spune ca nu suntem in stare si nu am facut asta.

In CMC nici nu a fost examinata aceasta propunere, a fost exclusa si gata.

Plahotniuc nu a avut interes ca sa ajute Primaria Chisinau in momentul in care Dorin Chirtoaca era la Primarie, nu era omul lui in fruntea Primariei, insa acum este interesat ca sa existe o majoritate, ca sa ajute Primaria.

Poftim tovaras Plahotniuc, domnule Plahotniuc, ai socialisti cu care sa faci referendum, ai primar interimar. Nu liberalii au bata procurorilor care sa deschida dosare, ci personal presedintele PD-ului.

In iulie, primarul i-a propus pe Moldovanu si Munteanu pentru functia de viceprimari, iar atunci socialistii nu s-au prezentat timp de o luna la sedinta.

Cine a facut acest lucru daca nu PSRM si toti cei care au organizat referendumul la comanda lui Plahotniuc?

Ce ai facut Placaniuc? Ai dat ordin sa fie suspendat Chirtoaca. Si nici acum nu vrei sa recunosti chiar daca exista o rezolutie a Europei.

Plahotniuc se intreaba de ce am lasat consilierul PD sa numeasca viceprimarii. Jocul a fost facut cu socialistii, iar acum Plahotniuc incearca sa ne uneasca pe noi cu socialistii. Tot procesul in RM si inclusiv in Chisinau este dirijat de Plahotniuc si nu te ascunde dupa deget. Ar fi bine sa faci un pas inapoi si sa recunosti ca puterea democratica apartine statului, nu celui care sta cu bata.

Zice ca avem atatea mandate ca putem sa mutam primaria la Condrita sau la Colonita.

Oriunde nu am muta cladirea, Primaria este controlata de cel din cladirea de pe Cantemir, unde se afla salvatorul Republicii si al capitalei. Ce rost are sa o muti la Condrita sau la Colonita?

Noua ne pare ca nu noi am plans ieri, ci domnul Plahotniuc a plans ieri. Este foarte grav, asta cu acuzatiile, nu vreau sa spun cine a dat comanda sau orice, este grav ca RM sa aiba conducator de partid care comanda omor, sa-l impuste pe acela sau pe acela.

Nu-i intereseaza pe cei din Chisinau bradul de pe 31 august, ci ii intereseaza intoarcerea miliardului. Pestele mare, balena trebuie prinsa, rechinul."

Deocamdata, democratul Vlad Plahotniuc nu a comentat declaratiile lui Ghimpu.