Ghimpu, despre bradul Guvernului: " Mare treaba cu bradul asta, puneti miliardul in el si duceti-l macar si la Colonita, in Valea Raiului"

Mihai GHIMPU, LIDER PL: " Mare treaba si cu bradul asta. Puneti bradul macar si acolo unde se fac raliuri la Colonita, in Valea Raiului, dar sa fie atarnat miliardul. Vor sa arate ca Chisinaul poate fi frumos. Este frumos, datorita lui Dorin Chirtoaca."

In acest an, bradul Primariei va fi instalat in PMAN. Guvernul isi va pune propriul brad pe strada 31 august, acolo unde va avea loc targul de craciun, vor fi instalate carusele si un pationar.