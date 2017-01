Ghimpu, despre declaratia lui Dodon la Moscova: "El va castiga si el va anula Acordul, nu Parlamentul, ci el, Kremlinonacialnicul!"

"Ruskaia troica" în acţiune - Dodon-Krasnoselski-Putin...

Febră la propriu şi la figurat, când auzi ce spune la Moscova "Preşedintele" Republicii Moldova, mai bine zis, Kremlinonacialnicul moldovenilor Igor Dodon: "Voi câştiga alegerile parlamentare şi voi anula Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană"! El va câştiga şi el va anula, nu Parlamentul, ci el, Kremlinonacialnicul! Iată încă o dovadă în plus la ceea ce vă spuneam, stimaţi patrioţi ai neamului, şi nu o dată, că politica Rusiei este promovată prin unii preşedinţi de partide, care prin susţinerea financiară, ajung în funcţii înalte: Şefi de stat, Prim-miniştri etc. În aceşti 25 de ani de independenţă am avut oamenii ai Kremlinului de ajuns şi de rămas, mai proaspeţi fiind Filat şi Dodon. Primul a făcut totul pentru a compromite cursul european, pavîndu-i drumul lui Dodon ca acesta să câştige alegerile; ce-i drept, politica lui a fost una mai subtilă; al doilea, încurajat de Putin, dar şi de voturile pe care le-a avut, deschis promite anularea Acordului cu UE şi întoarcerea noastră în "braţele" celor ce ne-au ocupat. După cum vedem, Moscova nu doarme şi lacrimilor nu crede; ea lucrează atent şi cu răbdare, scopul ei final fiind refacerea URSS, sub oricare altă formă; iar pe de altă parte, lucrează la compromiterea şi distrugerea Uniuniunii Europene, ca să le treacă pofta celor, care vor cu Europa şi nu cu Rusia, dar cel mai mult celor ce vor UNIRE cu România. Acest lucru îl realizează nu doar prin politica ei directă, care este destul de evidentă şi bătătoare la ochi, dar mai ales prin sateliţii săi, promovaţi în primele funcţii ale statului. Iată de ce contează foarte mult pentru prezentul şi viitorul nostru cine sunt aceşti Preşedinţi de partide şi nu doar la noi, dar şi-n unele ţări membre ale UE, pentru că şi acolo, dacă aţi observat, unii Preşedinţi de partide muncesc cu multă osteneală împotriva UE.



Acum, după victoria lui Dodon, întâlnirea lui cu Krasnoselski şi felicitarea acestuia cu câştigarea alegerilor, dar mai ales după întâlnirea cu Putin, cred că merită să pun o mică întrebare celor, care susţineau Platforma DA şi pe Maia Sandu în cerinţa lor de alegeri anticipate. A procedat PL corect, când a luat decizia de a participa cu actualii parteneri de Coaliţie la actul guvernării, doar ca să nu admitem alegerile anticipate, alegeri ce ar fi adus indubitabil la putere partidele proruse (PSRM, PN, Platforma DA, PCRM); şi atunci, nu doar Preşedintele RM, care este în lipsa unor atribuţii deosebite, ci şi Parlamentul, şi Guvernul - ambele ar fi fost in mâinile lor. Mai puneţi-vă încă o întrebare, stimaţi cetăţeni, - de ce au luat apă în gură lideriii Platformei DA, cei, care v-au montat împotriva PL şi a mea personală - de ce nu îl critică pe Dodon pentru declaraţiile şi promisiunile lui împotriva statului şi a viitorului nostru???

Ce am cîştigat noi pâină acum, fiind sub cupola Rusiei şi ce putem noi câştiga pe viitor, fiind cu Rusia: federalizarea Republicii Moldova care ne va lega de gât jugul rusesc şi nu în ultimul rănd pentru a-l ajuta pe Putin să-i impună şi Ucrainei, după ce a ocupat deja Crimeea, Donbasul şi Luganskul, o federaţie similară, având deja precedentul!!! Iată care sunt planurile Kremlinului, pe care acesta speră să le realizeze cu măinele lui Dodon!

P.S. Ultima perioadă aţi tot văzut / auzit cum cineva a tot lovit puternic în mine, ca să preia Partidul Liberal; şi odată ce nu i-a mers, promite să facă un nou partid de dreapta, pe care să-l conducă el. Oare acest lucru nu este făcut cu scopul de a controla nu doar stânga, ci şi dreapta??? Ce credeţi? #UNIȚIPENTRUUNIRE"