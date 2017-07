Ghimpu, despre retinerea primarului Dorin Chirtoaca: "Iata cine este nasul acestor coordonari. Este Vlad Plahotniuc in colaborare cu Igor Dodon. Incet, incet o sa deschid unele paranteze"

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Odata ce PL-ul avea 13 mandate si restul erau ale PD-ului, asa cum candva erau ale PLDM-ului e clar totul. Acum este clar cine detine puterea in aceasta coalitie si in acest stat.

Astazi toata puterea este in mainile PD-ul. Stimati colegi democrati imi pare rau ca am pus cuvant pentru dvs. Am facut si niste lucruri bune, insa astazi toti stati si va temeti de seful vostru. Nimeni nu m-a sunat sa ma intrebe, domnul Mihai, cum e acolo, ce faceti. In cadrul coalitiei doar eu am putut sa am cuvant si deja coordonatorul, restul nimeni. Iata cine este nasul acestor coordonari. Este Vlad Plahotniuc in colaborare cu Igor Dodon. Ne este clar si pozitia PSRM, Igor Dodon, care a strigat mereu jos Ghimpu.

Aceasta comanda nu vine doar din razbunarea fata de mine, de primar, de partidul liberal, este o decizie pe placul Moscovei, noi niciodata nu ne-am impacat cu Kremlinul.

Este foarte clara pozitia in acest dosar."

Solicitat de Pro TV, seful serviciului de presa al PD ne-a declarat ca democratii nu comenteaza declaratiile liderului PL.

