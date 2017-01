Ghimpu, despre sondajele care arata ca PL-ul nu va trece pragul electoral la parlamentare: "Iar atac, Iuda, Liuda, mila, tula, bula. Stim cum s-au facut, a fost Craciunul si au umblat cu uratul si colindatul"

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Stim noi cum s-au facut aceste sondaje. A fost Craciunul. Au umblat cu uratul si colindatul. Partidul Liberal nu este partid care activeaza in functie de conjunctura, sa-i fie bine, sa-i fie comod. Lupta pentru o cauza romaneasca. Unirea cu patria mama. Ceea ce scriu si spun altii nu conteaza. Am fost doar un an si 3 luni in functie, restul anilor ce am facut?

N-am stat si am asteptat ziua in care sa ne primeasca in functie de deputat, de prim-ministru, am luptat in strada, in Parlament, la guvernare, in opozitie.

Asa ca pe noi nu ne intereseaza sonduj aceste. Sigura ca o sa ajungem in viitorul Parlament. Sunt atacuri asupra PL-ului. Aceste sondaje special fac acest lucru. Uitati-va cu cata darzenie se lupta impotriva PL-ului.

Abia am scapat de anul 2013, de cei 7.

Am venit si ne-am dat votul pentru formarea majoritatii parlamentare ca sa nu admitem o guvernare pro-rusa.

Si iar atac impotriva liberalilor.

Iuda, Liuda, ce vrei. Mila, tula, bula. Am linistit si aici putin spiritele. Lumea a inteles ca PL-ul a luat o decizie corecta.

Am fost pe linia cat mai departe de Federatia Rusa."





Ultimul sondajul elaborat de Asociatia Sociologilor si Demografilor arata ca daca duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare PL-ul ar acumula 1,1 la suta din voturi.