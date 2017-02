Ghinion pentru un cuplu de moldoveni carea si-a cumparat masina din Germania si vroia sa ajunga cu ea in Moldova. Vamesii ucraineni l-au tinut 3 zile in vama paca cand nu le-au adus 7 mii de euro: "Asa e legea"

Ghinion pentru un cuplu de moldoveni care a plecat in Germania ca sa-si procure un automobil. Acesta a fost oprit in vama ucraineana, pentru ca soferul trebuia sa lase la frontiera aproape 7 mii de euro, atat costa masina. Asa ar fi legea in tara vecina, iar banii sunt returnati la iesire. Cei doi au stat 3 zile la granita, iar niste prieteni le-au adus banii. Acum trebuie sa mai astepte inca 2 zile, intrucat seful punctului de frontiera va reveni la munca abia luni.