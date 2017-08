Gigantul german Draexlmaier va deschide la toamna a treia fabrica in Moldova - Mold-street.com

[...]

Investitii de 75 de milioane de dolari de la Draexlmaier

Noua fabrica va angaja circa 2.500 de muncitori, a anuntat intr-un comunicat de presa administratia ZEL Balti. Anterior Marin Ciobanu a declarat ca in urma investitiei vor fi create alte 6.250 de locuri de munica indirecte.

Draexlmaier a inceput lucrarile la uzina cu suprafata de productie de 27.000 de metri patrati in februarie 2016, investind aici circa 35 de milioane de euro.

Grupul opereaza doua uzine pentru sisteme de cablu auto in prezent. Prima a fost construita in 2010, iar cea de-a doua a fost deschisa in 2011, dupa o investitie de 30 de milioane de euro. Aproximativ 3.000 de angajati lucreaza in cele doua fabrici.

