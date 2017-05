Golful devine un sport tot mai popular in Moldova. 12 jucatori din mai multe tari au purtat o lupta stransa pe terenul de golf de la Chetrosu, Anenii Noi - VIDEO

12 jucatori de golf din mai multe tari au purtat o lupta stransa pe terenul de golf de la Chetrosu, Anenii Noi. Folosind diverse crose, ei au lovit mingile, astfel ca acestea sa ajunga in cupele de pe terenul de golf din cat mai putine lovituri.

Nill Orwen este din California. Spune ca joaca golf de la varsta de 3 ani. In Moldova participa pentru a patra oara la competitie. Este important nu doar terenul, dar si propriile abilitati.

Nill ORWEN, JUCATOR SUA: “Cel mai important e să te distrezi. Cu fiecare an acest teren devine din ce în ce mai bun.”

Nill crede ca golful are viitor in tara noastra, iar autoritatile ar trebui sa investeasca in acest domeniu.

Nill ORWEN, SUA: ”Comunitatea de golf din Moldova este puternică, dar abia aştept ca guvernul să aloce bani în acest teren, deoarece Moldova are cel mai bun teren de golf.”

Printre participanti s-au regasit si doua femei. Victoria Stiben a venit din Munchen. Participa pentru prima data, la un campionat in Republica Moldova. Ea crede ca daca reusesti sa-ti controlezi emotiile, a-i toate sansele sa castigi.

Victoria STIBE: ”Emoţii pozitive, autocontrol şi speranţa la o lovitură bună.”

Totusi cei mai multi participanti sunt in Republica Moldova.

Pavel SIDORENKO, VICEPRESEDINTELE ASOCIATIA DE GOLF DIN MOLDOVA: ”Cel mai important este ca din cât mai puţine lovituri să treci cele 18 cupe. Trebuie mult antrenament, insistenţă şi este importantă puterea de concentrare”.

Fiecare jucator loveste mingea cu diferite crose.

Pavel SIDORENKO, VICEPRESEDINTELE ASOCIATIA DE GOLF DIN MOLDOVA: ”După reguli pot fi pănă la 14 crose. Cea mai mare crosă driver, deobicei este folosită la prima lovitură, la cea mai mare distanţă”.

Fiecare jucator de golf joaca exclusiv cu mingea si crosele sale. La competitie au participanti jucatori din SUA, Italia Germania si Republica Moldova. 6 dintre ei, care au obtinut cel mai mare punctaj vor pleca la o competie in Germania. Un echipament complet de golf costa de la 150 la cateva mii de euro.