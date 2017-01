Gospdarii de prin sate si-au ascutit cutitele si s-au apucat de taiat porci, ca vine Craciunl, iar masa trebuie sa fie plina de sarbatori - VIDEO

Porcul familiei Beschieru va umple masa de Craciun. Godacul are 70 de kilograme si a fost crescut timp de un an. Dupa ce porcul a fost sacrificat urmeaza o serie de proceduri menite sa faca soricul moale si carnea frageda.

"Fiecare care se duce la bazar te intreaba cu ce l-ai parlit. Eu am gaz asa, toti cauta cu paie, e mai gustos, ca acum o iesit moda cu paie."

Apoi godacul este imbaiat cu apa in care a fost dizolvata sarea.

Vasile BESCHIERU, GOSPODARUL CASEI: "Facem baita, nu l-am bait de asta vara."

Nu e an in care nepotii sa nu urce pe animalul proaspat sacrificat. Traditia se respecta cu sfintenie din stramosi.

"Fierbinte si bine."

"Nu am mai calarit un porc, dar acum o sa am ce povesti in vacanta de iarna la colegii mei."

Gazda buna se vede dupa tava, spun batranii, asa ca vinul a curs din belsug.

"Trebuie spalat cu vin, ca sa fie mai gustos, eii hai, bine ai venit."



Vasile BESCHIERU, GOSPODARUL CASEI: "Fiti sanatosi toti impreuna."

Intre timp, in casa, gospodina framanta aluatul din care va pregati painea si cozonacul.

Maria BESCHIERU, GOSPODINA CASEI: "Framant paine cu tarati si cu faina alba si asta cu faina de porumb si alba."

In ajutor sar nepotii.

"Asa, fetele trebuie sa invete. "



"Facem forma coditei, oliaca apasam apoi taiam. -Si hulubasul e gata? - Da."

Bunatatile sunt puse la cuptor. Adevarata desfatare ramane friptura din carne de porc. Doar ca oamenii trebuie sa mai inghita in sec, deoarece pana pe 7 ianuarie cand se va sarbatori Craciunul pe stil Vechi, este post.





"La friptura, da vezi ca acuma nu se mananca ca e post."

Pana atunci, cu gandul la desfatarea de dupa post, gospodina deja planuieste ce va pune pe masa de sarbatoare.

Maria BESCHIERU, GOSPODINA CASEI: "Porcul il topesc, untura o las pentru mancare, dar carnea o pun in cuptor, dar slanina o pun cu usturoi la murat."

"Craciun Fericit, la multi ani."