Gospodarii inundate, localitati ramase fara curent electric si drumuri distruse, in mai multe raioane ale tari, dupa ploaia torentiala de ieri

Potrivit salvatorilor, in doua sate din Taraclia si in cateva din Cahul suvoaiele au inundat mai multe gospodarii, iar pompierii au intervenit ca sa pompeze apa. La Lingura, Cantemir ploaia a distrus doi kilometri de drum, iar la Tartaul – zece. In satul Casla (Câşla) doua poduri au fost avariate.

Totodata 22 de localitati din noua raioane au ramas fara curent electric. Comisiile pentru situatii exceptionale urmeaza sa stabileasca valoarea prejudiciilor.