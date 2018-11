Gospodarul se intoarce... din nou. Serafim Urecheanu vrea sa renunte la pensie de dragul unui fotoliu de deputat - VIDEO

Serafim Urecheanu se mai vrea deputat inca o data. Desi ar fi primit mai multe propuneri de la partide, pe care a evitat sa le mentioneze, sustine ca va candida independent.

Serafim URECHEANU, EX PRIMAR AL CAPITALEI: “Tendinta este mai mult pe circumscriptie uninominala, cu toate ca stiu ca e foarte problematic.”

Fostul primar, cel care a lansat ruta de troleibuz ce leaga Posta Veche de Centru, mizeaza pe voturile locuitorilor cartierului din sectorul Rascani.

Serafim URECHEANU, EX PRIMAR AL CAPITALEI:“Posta Veche avea o imagine problematica in trecut, dar dupa ce aparut soseaua Ceucari, scoala pentru copii, gradinita.”

Serafim Urecheanu a facut acest anunt la o emisiune televizata. De-a lungul carierei sale, politicianul, in varsta de 68 de ani, a detinut mai multe functii. A fost deputat de doua ori, primar al Chisinaului din 1994 pana in 2005, iar din 2011 pana in 2016 a fost presedintele Curtii de Conturi.

Partidul in fruntea caruia s-a aflat, Alianta Moldova Noastra creat, alaturi de PLDM, PL si PD - Alianta pentru Integrare Europeana. Dupa alegerile din 2010, formatiunea a iesit din coalitie pentru ca nu a intrat in noul legislativ.