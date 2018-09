Festivalul Etniilor s-a desfasurat astazi in capitala. Reprezentatii diferitor natiuni si-au prezentat cum au putut mai bine traditiile si datinile - VIDEO

Imbracati in costume nationale tinerii azeri au dansat pe ritmurile muzicii caucaziene, adunand in jurul lor zeci de admiratori. Reprezentatii comunitatii din Azarbajian au intins doua mese cu bucate, la care au chefuit, in timp ce frigaruii au sfarait pe gratare.

“Sarbatoare superba, avem kebab, chebab de-al nostru, este Kifta, bozbash, sarmalele, de toate mai pe scurt.”

Doritorii s-au delectat cu ceai azer, fiert in samovare chiar acolo.

“Acesta este un ritual, la noi se bea in fiecare care casa in fiecare familie. Se bea in asa pahare, e creata in asa fel, sus e mai ingusta mai repede se raceste, in partea de jos se pastreaza cald.”

Bielorusii si-au pus si ei costumele nationale si au impartit bucate traditionale. La tarabele lor s-au format cozi, oamenii vrand sa guste din purcelusul rumenit la rotisor.

"Se plimba prin padure dar l-am prins si l-am l-am umplut si l-am pus pe masa. Pe gratar il roteste si se gateste.”

Ucrainenii si-au amenajat intr-un cort casa mare si au inceput sarbatoarea, asa cum doar ei stiu sa o faca.

“Iau o cearca, se numeste 50 de grame si canta cantece. Moldovenii ii spun casa mare dar la noi e “Velika hata” unica diferit slanina, avem, restul sarmale si mancare moldoveneasca.”

“Scopul nostru este de a mentine pace si de convitui cu totii.”

Cei din autonomia Gagauza au venit la festivalul etniilor cu toata gospodaria. In timp ce unii pregateau un miel la gratar, altii stateau la sezatoare sau se odihneau pe prispa casei traditionale gagauzesti, confectionate de ei din carton. Evreii le-au impartit vizatorilor peste, doar ca bucatele lor s-au terminat repede, asa ca s-a trecut la vin.

“Chiar asa, noi pe toti ii servim din renumitul peste care nu mai este. Acesta este costumul traditional al barbatilor este unul din porturile noastre.”

"Noi avem o atitudinea evlavioasa fata de traditiile noastre, le pastram si le transmitem mai departe cu toate putere.”

Rusii s-au laudat la festival cu cele mai gustoase copturi.

“Totul este atat de amestecat incat nimeni nu-si mai aminteste ce este autentic rusesc sau moldovenesc.”

“Poporul rusesc e puternic, curajos si neinfricat.”

Iar moldovenii au fost reprezentati de mai multi mesteri populari dar si de elevii de la liceul “Univers” din capitala, imbracati in costume nationale. Mamaliga si placintele nu au lipsit de pe mese. Festivalul Etnilor cu genericul “Unitate prin difersitate” este la cea de a XVII-a editie.