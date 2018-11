Gradina Publica Stefan cel Mare si Sfant ar urma sa fie restaurata. Asta isi propune un grup de arhitecti, impreuna cu Agentia de inspectare si restaurare a monumentelor: "Sculpturile, scaunele si urnele vor avea un stil contemporan "- VIDEO

Timp de o luna, arhitectii au realizat o schita in care se vede cum ar putea arata parcul central. Ar urma sa fie instalate doua havuzuri noi, schimbat pavajul, bancile si sistemul de iluminare.

Natalia VINTILOVA, ARHITECT: "Sculpturile, scaunele si urnele vor avea un stil contemporan si vor juca pe contrastul timpului nou si celui vechi. Noi propunem si un proiect de iluminat noaptea, va ilumina havuzul central si aleea clasicilor."

Tinerele spun ca au initiat proiectul la aniversarea a 200 de ani de la fondarea parcului.

Marina TURUTA, ARHITECT: "Noi ne propunem sa restauram cele mai importante monumente arhitecturale a parcului. Asta este havuzul din centrul parcului si gardul care este amplasat in perimetrul parcului."

Dupa reconstructie, suprafata verde a parcului ar putea fi mai mare decat este acum.

Ion STEFANITA, DIRECTORUL AGENTIEI DE INSPECTARE SI RESTAURARE A MONUMENTELOR:"Gradina Stefan Cel Mare va deveni cu adevarat cartea de vizita si va asigura confortul urban in Chisinaul istoric. "

Proiectul este deocamdata doar un concept si urmeaza sa fie propus Consiliului National al Monumentelor Istorice.

Ion STEFANITA, DIRECTORUL AGENTIEI DE INSPECTARE SI RESTAURARE A MONUMENTELOR: "Proiectul este adresat catre toti patriotii acestui oras si cei care vor sa ne sustina la implimentarea acestui proiect."

Orice restaurare e spre bine, au spus-o cei care au aflat astazi despre proiect.

"O renovare ar fi de dorit, as vrea sa fie calitatea mai buna, sa functioneze. Sa fie frumusetea pe carea oamenii si-au lasat-o in memorie."

Si scuarul George Cosbuc din capitala va prinde in curand culoare. Acolo va fi instalat iluminatul public, mobilierul urban si nu doar.

Andrei OTOMANIUC, ARHITECT: "O sa gandim accesele pietonale, ele nu sunt foarte comode. Trebuie sa securizam contrastul dintre pieton si automobile."

Lucrarile de renovarea urmeaza sa inceapa in luna februarie si se vor incheia in aprilie 2019. Responsabilii de la primarie spun ca vor sa amenajeze aceasta zona pentru ca se afla in centrul istoric al Chisinaului.

Vasile EFROS, SEFUL ADJUNCT AL DIRECTIEI LOCATIV COMUNALE: "Inoirea trotuarelor, banci noi cu un concept special. Iluminare nocturna sa fie in aceasta zona."



Costul proiectului este de 51 de mii de euro, dintre care 29 de mii sunt parte a unui grant, iar restul sumei va fi acoperita de catre bugetul municipal.