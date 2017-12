Gradina Zoologica din Chisinau va fi extinsa si renovata capital. Ce vei putea vedea acolo peste 3 ani - VIDEO

In acest moment la Gradina Zoologica din capitala sunt peste 100 de specii, ingrijitorii insa isi propun sa aduca de cinci ori mai mult.

Eugeniu MATVEEV, DIRECTOR ADJUNCT: ”Aici sunt multe animale daca sa incepem a enumera. O gradina zoologica poate sa arate toate animalele de pe toate continentele. Ceva exceptional ce va fi adus? Noi putem sa aducem si girafe adica nu sunt probleme. Nu este vorba ca nu sunt animale nu sunt conditii unde sa fie intretinute.”

Potrivit directorului adjunct, lucrarile de reconstructie a noilor voliere nu vor fi o piedica pentru vizitatorii gradinii zoologice.

Eugeniu MATVEEV, DIRECTOR ADJUNCT: “Aici pe teritoriul vechi unde acum este gradina. Dupa ce vor fi create conditii pe teritoriul nou. Vor urma demolari aproximativ 70-80 de procente din incaperile care sunt de la momentul infiintarii sunt vechi, nu corespund cerintelor, au spatiu mai mic, nu sunt amplasate cum ar trebui, Aici sunt voliere unde sunt intretinuti si ursi anume acestea vor fi printre primele animale care vor fi create conditii.”

Vizitatorii spun ca abia asteapta sa vada o diversitate mai mare de specii de animale si pasari.

“Normal ar trebuie sa fie cat mai multe animale sa fie cat ma diversificat mai interesant pentru copii. Lor le-ar fi interesant sa vada ceva nou. Pauni nu am vazut, frumosi, elefanti e cam complicat aici.”

“Girafe,crocodili.Sa fie conditii pentru maimute ca anul acesta nu am vazut cand am venit.”

“Mai multi pauni sa fie, mai multi papagali care vorbesc, ca sa fie copiilor interesant.”

“Sunt frumoase si acestea care sunt dar daca vor fi mai multe ar fi mai bine cu placere am vizita.”

Proiectul de renovarea a Gradinii Zoologice din capitala a fost aprobat de consiliul municipal. Lucrarile ar urma sa se incheie pana in 2021 si vor costa primaria in jur de 5 milioane de euro. Gradina Zoologica are o suprafata de 14 hectare.