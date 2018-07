Gradinitele si liceele din Chisinau au primit in acest an aproape 70 de milioane de lei din bugetul local pentru renovari capitale sau cosmetice - VIDEO

500 de mii de lei au mers in acest an pentru reparatia capitala a bucatariei liceului Alecu Russo din capitala, care nu a mai fost renovata complet de peste 40 de ani. Tencuiala din incapere a fost data jos, iar lucrarile se fac aproape de la zero..

Lora GIRLEANU, DIRECOR LICEUL ALECU RUSSO: ”Electricitatea, sistemul de ventilare va fi schimbat. Nu prea era igienic, era momentul ca era nevoie de aceasta reparatie.”

Treptele care unesc cele patru etaje vor fi si ele ca noi din toamna, doar ca nu cu banii veniti din bugetul de stat, dar din buzunarul parintilor.

Lora GIRLEANU, DIRECOR LICEUL ALECU RUSSO: ”Ei vin cu un ajutor. Ele sunt in exploatare, doar ca se deterioreaza marginile, lemnul de la balustrada. Totul este cu acordul parintilor.”

Pentru salile de clasa, bani de la stat nu sunt, asa ca reparatia cosmetica ramane tot pe umerii parintilor.

Lora GIRLEANU, DIRECTOR LICEU ALECU RUSSO: ”Noi facem si in auditoriu in limita posibilitatilor. Sunt si parintii care aduc aportul.”

Pentru reparatia institutiilor prescolare, Consiliul Municipal a alocat 46 de milioane 750 de mii de lei. Chiar si asa, de renovari capitale vor beneficia mai putin de jumatate din cele 159 de gradinite din Chisinau.

Andrei PAVALOI, SEF DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, RASCANI: ”Trebuie sa constientizam ca majoritatea institutiilor au varsta destul de inaintata si necesitatile sunt mult mai mari decat sumele alocate. Am stabilit prioritati, pentru anumite institutii a fost necesar de a face reparatie in blocurile alimentare, pentru altele pavilioanele, grupurile sanitare."

La Gradinita nr. 37, prevazuta pentru 90 de copii, se repara capital zona de distribuire a hranei, dar si cea de pastrare a materialelor didactice. An de an acolo se aruncau bani in vant pentru renovari cosmetice, dar fara niciun rezultat. La prima ploaie peretii isi reveneau la obisnuita imagine - umezi si plini cu mucegai.

Nina SIRBU, DIRECTOR ADJUNCT GRADINITA NR.37: ”Peretele curgea, mereu umed, frig. Era sur cu ciupearca ceea, tavanul cadea. -Cum lucrau oamenii in asa conditii? -Foarte greu. Lucratori nu sunt in conditii bune, dapoi aici.”

Din banii statului s-au instalat closete noi, dar si robinete la lavoare. Si in acest caz parintii s-au implicat cu bani pentru reparatiile cosmetice.

Nina SIRBU, DIRECTOR ADJUNCT GRADINITA NR.37: ”Ei vad situatia si singuri propun de a schimba ceva pentru binele copiilor. Totul se face cu acordul lor.”

In acest an, Consiliul Municipal Chisinau a alocat aproape 70 de milioane de lei pentru reparatia institutiilor de invatamant. Mai mult de jumatate au mers pentru gradinite, aproape 5 milioane pentru gimnazii, iar putin peste 16 milioane de lei vor fi folositi pentru rapararea liceelor.