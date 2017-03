Gradinitele urmeaza sa intre in vacanta de vara pentru o perioada de pana la 42 de zile. Parintii revoltati au lansat o petitie

Solicitat de IPN, seful Directiei invatamant preuniversitar a Ministerului Educatiei, Valentin Crudu, a declarat ca acest regulament vine sa reglementeze situatia deja existenta, in conditiile in care gradinitele si pana acum aveau vacanta. Doar ca pana in prezent nu exista o perioada exacta in care gradinita putea intra in vacanta. Regulamentul stipuleaza ca vacanta urmeaza sa fie organizata vara si nu cand isi doreste fondatorul.

„Am avut situatii in tara cand fondatorii, in persoana primariilor locale, au decis si au inchis gradinitele pe parcursul anului fara a coordona acest lucru cu Ministerul Educatiei. si in aceste conditii ne-am pus ca scop sa reglementam printr-un regulament, ca aceasta perioada sa fie determinata. Tot acest regulament prevede ca vacantele trebuie stabilite cu cel mult doua luni inainte de anuntarea vacantei, astfel incat parintii sa cunoasca si sa poata sa-si organizez concediul”, a notat seful Directiei.

Valentin Crudu a mentionat ca exista si parinti nemultumiti de acest regulament, insa acestia trebuie sa fie constienti de faptul ca si educatorii au dreptul la concediu, asa cum il au per general cadrele didactice. Pe langa educatori, sunt si angajati din personalul non-didactic, de exemplu asistentul medical sau bucatarul, pe care nu are cine ii inlocui.

Parintii nemultumiti au lansat o petitie