Grav accident aseara la Drochia. Un sofer si 7 pasageri, dintre care 2 minori au fost transportati de urgenta la spital dupa ce microbuzul in care se aflau a derapat in curba

Potrivit Inspectoratului National de Patrulare, accidentul a avut loc la ora 23:20 in apropierea satului Fantanita, soferul unui microbuz de pe ruta Chisinau-Baraboi a pierdut controlul volanului si a derapat in curba si a doborat un indicator. In urma impactului violent, soferul si 7 pasageri, dintre care 2 minori au fost transportati de urgenta la spitalul raional din Drochia.

Politia cerceteaza toate circumstantele producerii accidentului.

