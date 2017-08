Un autobuz, in care se aflau 40 de nuntasi, s-a rasturnat in apropiere de Calarasi: cateva persoane, ranite, iar una a ajuns la spital - FOTO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata, in jurul orei 5:30, in localitatea Sipoteni din raionul Calarasi. Potrivit ofiterului de presa al IP Calarasi, Veronica Jacota, autobuzul in care se aflau 40 de nuntasi a pornit de la Chisinau si urma sa ajunga la Ungheni. Astfel, intr-o curba, din cauza carosabilului umed, soferul ar fie pierdut controlul asupra volanului, ar fi intrat cu vehiculul pe contrasens si s-ar fi rasturnat. In urma impactului, mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar una a fost transportata la spital.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs accidentul.