Grav accident in apropiere de Dobrogea: Un tanar s-a stins pe loc, iar altii doi au ajuns la spital dupa ce BMW-ul in care se afla s-a ciocnit violent cu o alta masina, s-a rostogolit de cateva ori si a ajuns in sant

Accidentul a avut loc ieri seara, in jurul orei 9:00, in apropiere de localitatea Dobrogea. Potrivit politiei, soferul BMW-ului ar fi incercat sa execute o depasire intr-o curba, iar in acel moment ar fi fost lovit de Toyota care se deplasa in aceeasi directie. In urma impactului, BMW a derapat de pe sosea, s-a rostogolit de cateva ori si a ajuns intr-un sant. Soferul BMW-ului de 26 de ani s-a stins pe loc, iar alti doi pasageri au fost transportati la spital pentru ingrijiri medicale. Din Toyota, nimeni nu a avut de suferit.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs accidentul.

*Poza simbol.