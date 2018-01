Un SUV de cateva tone se rastoana si ajunge cu rotile in sus, ca o masinuta de jucarie, dupa ce este lovit intr-o intersectie de un Fiat. Momentu impactului, surprins de o camera de bord - VIDEO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 8:20 la intersectia strazilor Armeana cu Bernardazzi. Un Fiat, condus de un barbat de 61 de ani s-a ciocnit violent cu o Toyota, condusa de o femeie de 30 de ani, dupa care masina se roastoarna si ajunge cu rotile in sus. In urma impactului, femeia de 30 de ani si copilul ei de 6 ani au fost transportati la spital.

Toate circumstanele in care s-a produs accidentul urmeaza a fi stabilite de oamenii legii, iar soferul care va fi gasit vinovat risca 6 puncte de penalizare si 1.500 de lei amenda.

Vezi aici momentul impactului:

Sursa video: facebook.com