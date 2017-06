Potrivit politiei, accidentul a avut loc in aceasta dimineata pe strada Calea Orheiului din cartierul Posta Veche. Microbuzul de pe cursa nationala Chisinau - Corjova s-a ciocnit violent cu un BMW. La volanul microbuzului se afla un barbat de 46 de ani, iar soferul de la BMW are 22 de ani. In urma impactului violent, trei pasageri din microbuz au fost transportati la spital.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca in ce circumstante s-a produs accidentul.



Stirea se actualizeaza.