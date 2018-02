Un sofer de taxi, internat la reanimare in stare extrem de grava, iar pasagera sa s-a stins pe loc, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un troleibuz, in centrul capitalei - VIDEO

Era in jurul orei 12.00 cand troleibuzul de pe ruta numarul unu intra in intersectia bulevardului Stefan cel Mare cu strada Serghei Lazo. Soferul nici nu a inteles cum a lovit un taxi aparut, ca din senin, in fata sa.

SOFER TROLEBUZ: “A iesit in fata nu am avut cand sa franez.”

Masina de taxi intrase in intersectie, urcand de pe strada Serghei Lazo. Oamenii care au vazut cum s-a intamplat totul spun ca autoturismul ar fi trecut la culoarea rosie a semaforului.

“Mergem in trolebuz si taxiul a vrut sa treaca la rosu, inaite trolebuzului, am simtit o lovitura, dar nu a fost puternica pentru ca soferul trolebului nu avea viteza.”

Impactul a zdrobit o femeie de 54 de ani, pasagera in taxi. Aceasta a fost preluata de o ambulanta, dar nu a mai ajuns la spital. S-a stins pe drum. Taximetristul a fost ranit grav si se afla acum in sectia de reanimare a Spitalului de Urgenta.

Petru CRAVET: “El e in reanimare ssi are numeroase fracturi.”

Dintre cei aflati in troleibuz nimeni nu a fost ranit. Vehiculul a fost avariat in partea din fata, iar un mecanic a venit la fata locului ca sa repare cele mai importante defectiuni, astfel incat acesta sa poata fi pornit.

MECANIC: “O sa incercam cu fortele proprii sa ne miscam din loc. Caroseria, parbrizul, geamul a fost fost spart.”

In schimb, automobilul de model Dacia a fost stalcit rau. Din cauza ca cele doua vehicule au stat in mijlocul strazii mai bine de o ora, in zona s-a circulat cu dificultate.

Serviciul de presa al Inspectoratului General de Politie a declarat ca a fost deschisa o cauza penala, iar pasagerii din troleibuz si soferul vor fi audiati. Ipoteza preliminara a oamenilor legii confirma declaratiile martorilor ca taximetristul ar fi ignorat semaforul, dar urmeaza sa revina cu precizari.