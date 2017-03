Grav accident in Gratiesti. Un tanar a murit dupa ce BMW-ul la volanul caruia se afla a fost facut zob. Trei pasageri din masina au ajuns la spital - GALERIE FOTO

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, in automobil se aflau patru tineri, cu varstele de 28 si 29 de ani. Se presupune ca toti ar fi fost in stare de ebrietate. In urma impactului violent, soferul a decedat pe loc, iar ceilati trei pasageri, dintre care si o tanara, au fost transportati de urgenta la spital.

BMW-ul ar fi derapat de sosea si s-a inversat, dupa care s-a lovit intr-o bariera.

Politia investigheaza cazul pentru a stabili toate cauzele producerii accidentului.

*Foto facebook.com