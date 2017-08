Potrivit politiei, totul s-a intamplat in jurul orei 12:00. Minora a fost lovita de un Mitsubishi la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 29 de ani. Fetita a fost transportata la spital, iar acum se afla in coma.

La fata locului se afla politia. Alte circumstante se stabilesc.