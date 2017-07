Un autobuz cu 56 de moldoveni, implicat intr-un grav accident in Ucraina: un sofer s-a stins pe loc, iar trei pasageri au fost transportati de urgenta la spital - FOTO/VIDEO

Impactul s-a produs in Cernauti, autobuzul cu 56 de moldoveni s-a ciocnit violent cu un microbuz care ar fi iesit pe contrasens. Trei pasageri au fost transportati de urgenta la spital, iar soferul microbuzului, cetatean al Ucrainei s-a stins pe loc.

Potrivit MAE, accidentul s-a produs in orasul Cernauti, Ucraina noaptea trecuta. Un autobuz cu zeci depasageri, cu numere moldovenesti, de pe ruta Germania-Moldova s-a ciocnit frontal cu un microbuz care ar fi incercat o depasire.

Potrivit presei din Ucraina, moldovenii se intorceau dintr-o vacanta din Germania. Tot acestia spun ca in urma impactului usile autobuzului s-au blocat, iar pentru descarcerare a fost nevoie de interventia salvatorilor.

Ambasada Republicii Moldova la Kiev este in contact cu autoritatile ucrainene. De asemenea, Ministerul a activat celula de criza care are drept scop coordonarea tuturor actiunilor privind acordarea asistentei cetatenilor moldoveni in astfel de cazuri.

Pentru mai multe detalii rudele pot apela: +380683842016 – numarul de urgenta al Ambasadei Republicii Moldova la Kiev sau +37322 788722 – numărul de urgenta al Celulei de Criză a MAEIE.

*Foto pogliad.ua