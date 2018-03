Grav accident intr-un sat din raionul Sangerei. Un TIR a lovit violent o caruta. Doi barbati, transportati la spital - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat aseara, in jurul orei 23:00, in apropierea satului Chiscareni, raionul Sangerei. Un barbat in varsta de 49 de ani, fiind la volanul unui camion, a lovit caruta care venea din fata.

In caruta se aflau doi barbati in varsta de 26 si 34 de ani. In urma impactului violent, acestia au fost imediat transportati la spitalul din raionul Sangerei.